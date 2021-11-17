نجلاء بدر تثير الجدل ب«الإلحاد» وتعرضها للسحر 15 عاما

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

تصدرت الفنانة المصرية نجلاء بدر، مؤشرات البحث في مصر ومواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة، بعد تصريحاتها المثيرة بخصوص تعرضها للسحر وتفكيرها المسبق في الألحاد.



وقالت نجلاء في تصريحات صحافية إنها مرت بفترة صعبة بسبب أعمال السحر التي تعرضت لها، وقضت 15 عامًا، تحاول فك هذه الأعمال التي تسببت في أذى نفسي كبير لها، لافتة إلى أنها لا تريد الخوض في تفاصيل هذه القصة. مشيرة إلى أنها مرت بالعديد من الأشياء التي جعلت منها شخصا أقوى؛ يستطيع مواجهة صعوبات حياته.

جاءت تصريحات نجلاء خلال حديثها عن فيلم "الملحد" الذي تشارك فيه حاليا ويتم تصويره وهو من إخراج ماندو العدل وتأليف إبراهيم عيسى. وأكدت نجلاء أن مشاركتها في العمل ذكرها بفترة من حياتها شعرت فيها بالتوهان الديني وليس الإلحاد، وأشارت أن كل البشر مروا بهذه المرحلة وليست هي وحدها، وخاصة في سن المراهقة التي تكثر فيها الاسئلة الوجودية الكبرى.

وأشارت بدر أن ما سبق هو فكرة فيلم الملحد، الذي تصوره حاليًا في مواقع تصوير مختلفة، والعمل لا يناقش قضية الإلحاد، ولكن يناقش قضية البحث عن الذات الإلهية داخل الفرد

ويشارك في بطولة العمل فنانين منهم محمود حميدة، شيرين رضا، أحمد حاتم، حسين فهمي، مصطفى درويش، وغيرهم من الفنانين، وتجسد نجلاء دور زوجة الفنان حسين فهمي، وتظهر بشخصية امرأة تُدعى نورة.

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