النيابة الكويتية تأمر بحبس شخصية فنية شهيرة وصديقتها

المصدر: متابعة موقع الامارت اليوم

قررت النيابة العامة الكويتية حبس المؤثرة والممثلة بيبي بوشهري وصديقها، «بعد انتشار مقطع فيديو مخل لهما على وسائل التواصل الاجتماعي» أثار جدلا واسعا.

ووبحسب عدد من الصحف الملحية، ألقت الجهات الأمنية، أمس الأربعاء، القبض على الممثلة وصديقها، الذي لم يتم الكشف عن هويته، بعد انتشار مقطع فيديو مخل لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار جدلا واسعا.

وسبق للكويت أن اتخذت إجراءات قانونية صارمة ضد المشاهير بسبب مخالفات في المحتوى الذي يقدمونه.

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