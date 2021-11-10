تامر حسني في "كليب جديد": بكرا التاريخ يعرفني ويشاور عليا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر الفنان تامر حسني مجموعة من الصور تجمعه بضيوف أحدث أغنياته المصورة "قد التحدي" التي قدمها دعماً لذوي الهمم.

وعبر حسابه على انستغرام، علق تامر حسني على الصور قائلا "بكرا التاريخ يعرفني و يشاور عليا كل ولاد مصر ووطنا الغالي قد التحدي و كنت فخور جداً و انا في وسط ابطال مصر من ذوي الهمم و تشرفت بالغناء معاهم و ليهم تضامناً مع اليوم العالمي لتحدي الإعاقة.. حقيقي أبطال تستحق الدعم مننا كلنا".

ووجه تامر حسني الشكر لجميع من ساهم في صناعة الكليب قائلا "بشكر من كل قلبي جمعية رسالة على مجهودهم الضخم وبشكر صناع الأغنية وأي حد تعب معانا والأغنية دي بتخاطب كل الناس اللي من ذوي الهمم و اي شخص عايز ينجح مشكلته في ايرادته".

واختتم تامر حسني "قوم حالاً قرر إنك تنجح يلا ننجح معندناش حل غير إن كل واحد فينا ينجح في مجاله و يطور من نفسه يلاااااااا حالاً ممكن منكم مستني لحظة الانطلاق .. أنا بقولك أنا إشارة ليك و بقولك قوم حالاً خد القرار تنجح أو تغير حاجه فيك أو تتطور أو تغير كل حاجه فيك ابدأ يلا حالاً لكل اللي مستني أو مستنية إشارة، الاشارة جت اهي يلاا".

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