نانسي عجرم توجه كلمة للمصريين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعربت المطربة نانسي عجرم عن سعادتها بتواجدها في مصر، وإحياء حفل غنائي مساء أمس الخميس، داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وشاركت نانسي عجرم جمهورها بصور لها من الحفل، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وعلقت قائلة: "قلبي يذهب إليكم جميعًا.. شكرا يا القاهرة لمشاركتها معي أجمل اللحظات".

وتألقت بالعديد من أغانيها التي تألقت بها طوال مشوارها الفني، منها "مين ده اللي نسيك"، "سلامات"، "آه ونص"، "إنت إيه"، و"يا بنات"، و"إنت مصري"، وغيرها.

وقامت نانسي عجرم بإجراء بعض التعديلات على فستانها الذي ارتدته في حفلها اليوم بإستاد القاهرة الدولي.

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