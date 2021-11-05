هند صبري تكشف سراً غير متوقع عن علاقتها بمنة شلبي.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشعلت الفنانة التونسية هند صبري أجواء استوديو برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على شاشة قناة CBC بمجموعة من الفقرات الطريفة التي تضمنت لعبها مع الإعلامية منى الشاذلي، إلا أن أكثر ما فاجأ الجمهور هو تصريحاتها عن علاقتها بالفنانة المصرية منة شلبي حيث كشفت النجمة التونسية عن سر يذاع لأول مرة.

وفاجأت هند صبري الجمهور بسر غير متوقع عن علاقتها بمنة شلبي، حيث أوضحت أن علاقتهما في البداية لم تكن جيدة، وأن هناك خلافات كانت تجمعهما.

وقالت الفنانة هند صبري: "أنا ومنة مكناش بنطيق بعض، وفيه ناس وقعت بينا، وكانوا يقولولي منة بتقول عليك حاجات، ويروحوا يقولوا لها نفس الكلام، وهي ودانية وعشان كده بقى في حرص في المعاملات بينا، خصوصا في فيلم بنات وسط البلد مع المخرج محمد خان".

وأوضحت هند صبري أن هذه الخلافات لم تنته إلا بتدخل من المخرج القدير محمد خان، حيث جمع بينهما في منزله في محاولة لتصفية الخلاف، وبالفعل تم تهدئة الأمور بينهما، ليبدأ الثنائي بعدها تصوير مشاهد فيلمهما الشهير بنات وسط البلد وتبدأ كذلك صداقة مستمرة منذ ما يزيد عن 20 عاماً.

وأضافت: "أستاذنا محمد خان كان عاوزنا معاه في فيلم بنات وسط البلد، وقال لنا هقوم أعمل قهوة وسابنا وقام، ففضلنا قاعدين في الصالون وبعدها بدأنا نتكلم وصفينا الموضوع ومن وقتها بقينا أصحاب أكتر بقالنا تقريبا 20 سنة".

وعن عداواتها، قالت هند صبري إنها لا تكيد في عدواتها لأحد، وإنما تحرص في تلك التعاملات موضحة أنها أدركت أنها يمكن أن تنجح هي ومنة شلبي في الوقت نفسه.

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