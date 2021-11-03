سميرة سعيد تتشاجر وتوبخ مايسترو حفلها وتوقف الغناء.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

انفعلت الفنانة سميرة سعيد على المايسترو محمد عرام، خلال الحفل الذي أحيته مساء الثلاثاء 2 نوفمبر على مسرح "النافورة" في مهرجان الموسيقى العربية الدورة الـ30.

وخلال تأدية سميرة سعيد لأغنية "قال جاني بعد يومين" أوقفت الغناء وعاتبت بحدة المايسترو محمد عرام حيث اختلف معها في المقامات الموسيقية مما جعلها ترتبك على المسرح، وقالت له: "ليس هذا ما اتفقنا عليه لقد بدأت من نقطة أخرى".

وقدمت سميرة سعيد مجموعة من أغانيها ومنها "هوا هوا" و"محصلش حاجة" و"مون شيري" و"لعلمك أنت" و"سوبر مان" و"آه بحبك" و"واحشني بصحيح" و"إيه سهرني".

وعبرت سميرة سعيد عن سعادتها أيضا لإهداء الدورة لروح الدكتور جمال سلامة، خاصة أنه جزء مهم من تاريخها الفني وأغلب أغانيها التي يحبها الجمهور من ألحانه، لذا له مكانة كبيرة بالنسبة لها.

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