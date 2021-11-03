ياسمين عبد العزيز ترد على أنباء نقلها للعناية المركزة بـ"ستوري"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ردّ الفنان المصري وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين بغضب على الأنباء التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية بشأن تدهور حالتها الصحية ونقلها مجددًا للعناية المركزة في المستشفى.

ونفى عبد العزيز الشائعات المتداولة عن شقيقته ياسمين، وهاجم من يروج لمثل هذه الأنباء ويتسبب في حالة من الخوف والقلق لدى محبي الفنانة المصرية.

وكتب وائل عبد العزيز: "كل يوم من ساعة ما رجعت من السفر، خبر عن وفاتها أو نقلها للعناية المركزة، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكوا.. ارحموها شوية هي كويسة الحمد لله وسيبوها في حالها يا عالم يا مريضة".

وحظي منشور وائل بتفاعل عدد من النجوم وكذلك الجمهور، متمنين للفنانة المصرية دوام الصحة والعافية، وانتقدوا كذلك كل من يتسبب في انتشار مثل هذه الأخبار المزيفة.

في غضون ذلك، نشرت ياسمين عبد العزيز عبر "الستوري" بحسابها على إنستغرام الهدية التي تلقتها من بعض محبيها، التي كانت عبارة عن باقة من الورد وقالب كيك وكتيب يحمل رسائل مميزة من عدد من معجبيها.

يذكر أن النجمة المصرية عادت إلى القاهرة بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بعد رحلة علاج في سويسرا، بعد أن تعافت من أزمتها الصحية التي عانت منها في الأشهر الماضية.

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