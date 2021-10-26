هل أطاحت يسرا بمدير مهرجان الجونة بعد تصريحاته ضدها؟

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

ارتباكات عدة عصفت بالدورة الأخيرة من مهرجان الجونة السينمائي، لازال بعضها مستمر حتى الآن ومن هذه المشكلات على سبيل الذكر، كانت مع حريق مسرح حفل الافتتاح، واعتذار المخرج الفلسطيني محمد بكري عن الحضور تضامنا مع مواطنه سعيد زاغة المخرج الذي منع من الدخول بسبب تصاريح أمنية، واستقالة المخرج أمير رمسيس قبل ختام المهرجان بيومين لوجود خلافات مع ادارة المهرجان، ثم مشكلة المطرب المغربي ريدوان بسبب عدم تقديمه على المسرح، وتصدر شريف منير في أزمة فيلم ريش ووصفه بأنه يسئ لسمعة مصر مما عرض المهرجان للكثير من اللغط.



إلا ان أبرز الارباكات كانت مشكلة الفنانة يسرا مع مدير المهرجان الناقد العراقي انتشال التميمي، الذي ادلى بتصريح ازعج يسرا جدا، مفاده أنه لا يمكن تكريم الفنانة يسرا رغم مشوارها الفني لكونها عضوا في اللجنة الاستشارية للمهرجان، لتسارع يسرى في رد غاضب أنها لا تريد تكريم، وهي أكبر من كل ذلك، ولا يصح للتميمي بزج اسمها بهذا الشكل الذي ينتقص من قدرها، وتم تلاشي تلك الأزمة ظاهريا في مؤتمر قبيل يوم الافتتاح، وتصالح الطرفان تحت ضغط من المهندسين سميح ونجيب ساويرس مؤسسا المهرجان.



أزمة يسرا لم تنته عند هذا الحد، حيث انتشرت أخبار منذ نهاية المهرجان، بضغوط مارستها يسرا على آل ساويرس للاستعانة بمدير جديد، وانهاء خدمات التميمي، ولم ينف ساويرس او انتشال او حتى يسرا كل هذه المزاعم رغم انتشارها بشكل رسمي عبر بعض مواقع فنية مستندة الى معلومات أكدها صحافي قريب من المهرجان وهو هاني عزب، الذي

كشف عن رحيل الناقد العراقي انتشال التميمي من منصب مدير مهرجان الجونة السينمائي، والاستعانة بخدمات بيتر سكارليت موضحًا أن الفنانة يسرا هي كلمة السر في رحيله.

وكتب هاني عزب عبر صفحته الفنية على فيسبوك كواليس الأزمة وتولي بيتر سكارليت إدارة مهرجن الجونة، معلقًا بالآتي: بعد الأزمة التي وقعت بين انتشال والفنانة يسرا قبل انطلاق المهرجان ورغم محاولات الصلح في المؤتمر الصحافي ولكن النفوس لم ترجع كانت من قبل.. ورشحت الفنانة الكبيرة بيتر سكارليت خاصة في ظل الثقة الكبيرة التي تحظى بها من قبل نجيب ساويرس وشقيقه سميح ساويرس.

وأضاف هاني عزب: بالفعل تواصلت يسرا مع العالمي بيتر سكارليت الذي يعد من أصدقائها المقربين، وحضر إلى الجونة لمتابعة المهرجان عن قرب، ثم عقد جلسات مع آل ساويرس قبل تحديد القرار الرسمي والنهائي فيما بعد.

وتابع عزب: يتميز بيتر سكارليت بسيرة ذاتية هائلة وخبرة كبيرة في أشهر وأهم المهرجانات الدولية حيث تولي منصب المدير التنفيذي لمهرجان أبو ظبي السينمائي عدة سنوات.. وأيضا تولى مهمة إدارة مهرجان سان فرانسيسكو السينمائي الدولي لمدة 20 عامًا، ومهرجان «مار ديل بلاتا» السينمائي في الأرجنتين، وهو المهرجان السينمائي الوحيد والأكبر في أميريكا اللاتينية، وغيرها من الخبرات العظيمة اللي كونها علي مدار سنوات عمله.

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