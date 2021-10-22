بوسي شلبي أرملة محمود عبد العزيز: "هنتحر" لو مشتغلتش.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت الإعلامية بوسي شلبي أنها تعاني حالياً الشعور بالوحدة والحزن الدائم بسبب عدم إنجابها الأولاد وغياب الزوج والعائلة، إذ قالت: "أنا لو مشتغلتش هاموت حياتي كلها للشغل، لو قعدت من غير شغل هنتحر، أنا معنديش حاجة لا أولاد ولا زوج ولا أم ولا عيلة، قاعدة بطولي، وطاقتي كلها للشغل، وبعشق شغلي".

وأضافت لبرنامج "ET بالعربي خلال حضورها "مهرجان الجونة السينمائي": "بخدر نفسي من إني أنسى الزعل اللي في حياتي بأني أشتغل، ودايماً بقول ميغركوش الوجه اللي بيتصدر للسوشيال ميديا ولا الإعلام، لأن ده بيبقى شغلنا، لكن اللي جوانا حاجة تانية خالص".

وتأتي تصريحات بوسي شلبي، أرملة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بعد مطالبات بوقفها بعد اتهامها بالتنمر والعنصرية خلال فيديوهات بثتها على حسابها على انستغرام، واتهامها بعدم المهنية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news