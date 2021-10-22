اتهامات بالعنصرية تطارد بوسي شلبي أرملة محمود عبد العزيز بسبب "ريش".. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي اتهامات للمذيعة بوسي شلبي، أرملة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بالعنصرية والتكبر، عندما نشرت فيديو عبر "انستغرام" حول لقائها مع أبطال فيلم "ريش" في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث قالت: "أنا بقول عمر غير مصير ناس في الفيلم دة وفتح باب رزق لعيلة من المنيا مكنتش تقدر توصل للمكان اللي احنا فيه" جملة عفوية قالتها الإعلامية بوسي شلبي ولم تكن تتخيل أن تتسبب تلك الجملة الارتجالية في هجوم وغضب شعبي عليها

بدأت القصة بفيديو قامت بوسي شلبي بتصويره مع أبطال فيلم "ريش" الحاصل على جوائز عالمية والذي يعرض في مهرجان الجونة السينمائي، وأثناء اللقاء وبحضور الأبطال عبرت شلبي عن رأيها في الفيلم ولكن لم تتحدث عن فنياته أو إثارته للجدل في الأيام القليلة الماضية أو عن حصوله على جائزة النقاد من مهرجان "كان السينمائي الدولي" بل تحدثت عن مصير الأبطال الذي تغير بعد عرض الفيلم، وحملت الجملة وطريقة التعبير عنها معاني عنصرية وتعالي على أبطال الفيلم، كما رأى البعض في جملتها تحقير لأبطال الفيلم واستعلاء عليهم.

كما وصف البعض تلك الجملة بأنها تحمل معاني عنصرية ووصفوا صاحبتها بالكبر وعدم المهنية، كما شن الفنانون هجومًا عليها عبر حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي ومن بينهم من ذكر مواقف شخصية له مع بوسي شلبي.

قال الفنان محمد عبد العظيم عبر حسابه بموقع Facebook " سنة 2018 كنت لابس بدلة شيك من btm ب3000 جنيه عليها تخفيض كبير، وكنت مستحمي وحالق دقني وواحد من ابطال الفيلم والهانم رفضت تعمل لقاء معايا علشان متعرفش مين دة ولما قالولها دة من ابطال الفيلم بصتلي من فوق لتحت وقالت لا برضو".

لم يكن محمد عبد العظيم هو الوحيد الذي استاء من فيديو بوسي شلبي بل ايضًا الفنانة سارة نخلة والتي عبرت عن رأيها من خلال صفحتها على Facebook وقالت "الله يرحمه بس لغاية اللحظة دي بتشتغلي على حسه بجد الله يرحمه لو شافك بتتعاملي ازاي كان أول واحد هاجمك".

تابعت نخلة قائلة "متنمرة قليلة الأدب والإعلام برئ من مذيعة زيك مش عارفة بتشتغل ايه وليه، لا شكل ولا منطق ولا ذوق ومكروهة، في قلة ادب بتحصل ولو كانت وحدة جديدة طالعة كنتو كلكو عملتوا عليها حفلة بس طبعاً دي لا محدش يقدر يقولها حاجة علشان وراها شلة مشغلاها".

اختتمت سارة حديثها قائلة "اسفة بجد بتتكلم بتكبر وتعالي مع ابطال الفيلم وكانها جاية من الشانزليزية من نص ساعة هي فاكرة نفسها ايه بجد".

وهاجمها ايضًا الفنان حسني شتا عبر تغريدة له على موقع "تويتر" ووصفها بأنها معدومة الإنسانية حيث قال "كفاية عك وقرف بقى وعنصرية وعنجهية مذيعة ايه وإعلامية ايه بس، اية العبث اللي احنا فيه دة، بوسي هانم انتي فعلا اللي مينفعش تكوني ولا تحلمي تكوني مذيعة لسبب واحد أنك معدومة الانسانية"

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