ريا أبي راشد تدخل عالم الغناء من بوابة أحمد الروبي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تشارك الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد في أغنية «متعلق بيكي» التي يصورها الفنان أحمد الروبي على طريقة «فيديو كليب» في مدينة الجونة، وتنضم ريا إلى مجموعة من النجمات اللاتي شاركن في الأغنية من بينهن يسرا، شيرين رضا، صبا مبارك، تارا عماد، إضافة إلى هدى الفتي وسارة عبد الرحمن ومايان السيد.

ونشر أحمد الروبي عبر حسابه على ب«إنستغرام»، مقاطع حصرية من أغنية متعلق بيكي، التي يتابع تصويرها، حيث ظهرت برفقته ريا أبي راشد، بينما نشر مقطع فيديو برفقة الفنانة يسرا، وتوالت تعليقات المتابعين الذين تساءلوا عن موعد طرح الأغنية التي يشارك بها عدد كبير من النجمات.

وطالب متابعون بوجود نجمات أخريات في الأغنية، حيث قاموا بطرح عدد من الأسماء من بينهم روبي، دينا الشربيني، منة شلبي، بالإضافة إلى مريم الخشت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news