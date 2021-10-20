سمية الخشاب تتعرض لهجوم بسبب الرقص مع محمد رمضان.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أثارت النجمة المصرية سمية الخشاب الجدل خلال ظهورها في مهرجان الجونة السينمائي، بسبب رقصها مع الفنان المصري، محمد رمضان، الذي يلقب نفسه بـ"نمبر 1".

فقد نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، مقطع فيديو للنجمة الشهيرة وهي تتمايل بجانب زميلها محمد رمضان.

وظهرت سمية الخشاب في الفيديو بفستان أسود اللون وهي ترقص وتتمايل على أنغام الموسيقى فيما شاركها محمد رمضان الرقص، لينشغل لاحقاً بأخذ الصور التذكارية مع بعض الحاضرين.

كما تعرضت النجمة للانتقادات مشيرين إلى أن الرقص بجانب صاحب "نمبر ون" بات موضة لجذب الانتباه، فيما أشار آخرون إلى أنها كانت تتمايل وهي متجاهلة رمضان فيما الأخير يحاول مشاركتها الاحتفال.

إلى ذلك، انتقد متابعون إطلالة محمد رمضان وارتدائه نظارة شمسية وقميصا بألوان لافتة في الليل.

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