تصريحات صادمة لشمس الكويتية حول الزواج.. والجمهور يسخر من تناقضها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

خرجت الفنانة شمس الكويتية عن صمتها بعد أن ترددت عدداً من الشائعات خلال الفترة الماضية بارتباطها من أحد مشاهير تطبيق التيك توك واقتراب موعد زواجهما.

ونشرت شمس الكويتية مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات نفت فيه الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل قاطع موضحة رأيها بالارتباط بمشاهير التيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بالتوقف عن ترويج هذه الأخبار.

وسخرت شمس الكويتية من أنباء ارتباطها، معلفة: "افترض انه انا انجذب لواحد يطلف في التيك توك وبعدين جبنا اولاد، وسألوني شو بيشتغل ابونا، شو اقول لهم؟! ابوكم رقاصة في تيك توك".

وتعجبت شمس الكويتية من الأنباء المنتشرة عن زواجها، معلقة: "هذا منطق تزوجوني بواحد في تيك توك، وعندي الرغبة كمان في الزواج منه، اي الرغبة تجي على عيون اللي ما يحبني ان شاء الله".

قالت الكويتية عن الجنس قبل الزواج:" حرية شخصية"، ثم تساءلت: "بعدين مين بهالعالم تقريباً ما مارس العلاقة قبل الزواج؟ ليش نضل مخبين ورا الخيم واصابعنا".

ورداً على سؤال حول مرورها بالتجربة على الصعيد الشخصي، قالت: "لا للأسف"، مضيفةً: "كل اللي تعرفت عليهم كانوا زواج على السريع لأنهم يخافون أطير وأوخر عنهم".

أعلنت الفنانة شمس الكويتية خلال لقاء لها مع القناة الألمانية “دويتشه فيله” بالعربي، أنها مع حرية الشخص في ممارسة العلاقة الحميمة خارج الزواج سواء للولد أو البنت، حيث قالت: "مين في العالم ما عاش العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج هذي حرية شخصية ليش متخبي وراء الخيام".

وهذا ما جعل المذيع يقوم بسؤالها حول ما إذا كانت أقامت علاقة خارج الزواج أم لا لترد شمس بالنفي، وأنها لم تقوم بأي علاقات خارج الزواج، وهنا حدثت حالة من السخرية بين الجمهور العربي الذي قال إذا كان ما في أحد لم يمارس العلاقة الحميمة خارج الزواج، كيف هي تنفي أنها لم تقم بذلك هي قالت ذلك فقط لتحسين صورتها.

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