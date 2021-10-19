أحمد السقا يعتذر: لا أجرؤ أغلط في نجوم بلادي

المصدر: القاهرة - متابعات

قدم الفنان أحمد السقا، اعتذاراً لكل من فهموا أحد تصريحاته بشكل خاطئ، موضحاً سوء الفهم الذي حدث بعد كلمته خلال تكريمه في مهرجان الجونة السينمائي، ووصفه لحال السينما بعد عام 1967 بأن "خلقها ضيق".

وقال السقا بحسب ما نقلت عنه صحيفة "اليوم السابع" المصرية: "الناس اللي فهمت كلمتي غلط على المسرح بعد النكسة السينما خلقها ضيق، كنت باتكلم إن حجم الإنتاج في الحرب أقل، مكنتش أقصد أي إساءة للسينما المصرية، معرفش كلامي أتفسر إزاي".

وأضاف: "بعد أي نكسة وأي حرب بيبقى فيه ركود في صناعة السينما، بعدها تم إنتاج أفلام كثيرة، بس هما فسروا الكلمة غلط ولا أجرؤ أغلط في نجوم بلادي اللي اتربينا من صغرنا على حبهم وحبينا السينما من خلالهم وبعتذر لو كلمتي اتفهمت غلط".

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