أنغام ترد على أنباء ارتباطها عبر "ستوري" انتستغرام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ردت الفنانة أنغام على الأنباء التي لاحقتها حول ارتباطها خلال الفترة الماضية.

وخرجت أنغام عن صمتها ووصفت تلك الشائعة بـ"السخيفة" عبر خاصية "ستوري" بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وعلقت قائلة: "للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عنى أخبار كاذبة وسخيفة زيها.. كفاية سخافة يا سخيف منك ليه.. أنغام".

وحرصت أنغام خلال الأيام الماضية على حضور مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" للنجم يحيى الفخراني، ونشر مخرجها مجدي الهواري صور تجمعه بفريق العمل على المسرح، وعلق قائلاً: "لما نتكلم عن الحلاوة وعن ليلة حلوة يبقي لازم تكون فيها الحلوة أنغام نورتينا ياغالية".

وأحيت أنغام، حفلا غنائيًا يوم 7 أكتوبر الماضي، بالصالة المغطاة بحدائق أكتوبر، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، وقدمت دباقة من أجمل أغانيها أبرزها: "بلدي التاريخ، وحالة خاصة جدا، وبتوصفنى سيدى، وسيدى وصالك، وعمرى معاك، وأكتب لك تعهد، وعرفها بيا، وولادبلت، وبعتلى نظرة، وأنا بعته كتير، ونفس الشوق، ومهزومة، واتجاه واحد، وحتة ناقصة".

يذكر أن آخر أعمال أنغام أغنية "برضه بتوحشني" مع النجم اللبناني وائل كفوري، كلمات المستشار تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، تنفيذ وقيادة الأوركسترا المايسترو هاني فرحات، مكس وماستر أمير محروس.

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