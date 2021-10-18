24 مليون مشاهدة للمضيفة الفرفوشة.. ومحمد رمضان يحتفل بفيديو جديد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بفيديو جديد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يرقص مع مضيفتين داخل طائرة خاصة على أنغام أغنيته الجديدة "جو البنات"، التي قام بغنائها بحفل افتتاح مهرجان الجونة.

وعلق على الفيديو قائلا: "أحب أجيبها وهي طايرة.. 24 مليون مشاهدة على يوتيوب والأغنية الجديدة #جو_البنات النهاردة الساعة ٤ بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية".

وقدم محمد رمضان أغنية "جو البنات" على مسرح حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، مع المنتج الموسيقي العالمي ريد وان، والمطرب المغربي نعمان بلعياشي.

وارتدى "رمضان" على السجادة الحمراء بحفل الافتتاح جاكيت ذهبي لامع من خامة السكوين ونظارة شمسية، وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها رمضان بإطلالات ملفتة مثل هذه، فجرت عادته دوما على ارتدائها وأصبحت تعد جزءا من شخصيته الفنية.

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