وفاة صاحب «الصرخة» السيناريست كرم النجار

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفى السيناريست المصري كرم النجار، اليوم، بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه إرثًا فنيا يتجاوز الـ 40 عمل، من بينها فيلم صراع الأحفاد، والصرخة، ومسلسل الأصدقاء، وعائلة شمس.

وقال الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، إن وفاة كرم النجار، أمرًا حزينًا للوسط الفني، ولكنه سيخلد بأعماله.

والراحل خريج كلية الحقوق من جامعة الإسكندرية، وكانت بدايته من خلال مسلسل (اﻹنسان والجبل) عام 1969، ليقدم بعدها عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، ومن أبرز أعماله فيلم الصرخة مع الفنان نور الشريف عام 1991، ومسلسلات الرقص على سلالم متحركة، والأصدقاء، وبابا نور. وساهم الراحل بكتاباته في مجموعة من الأعمال العديدة مثل مسلسل «لا إله إلا الله».

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