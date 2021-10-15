خالد الصاوي: حالتي الصحية حرجة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف الفنان خالد الصاوي، عن تطورات حالته الصحية بعد الإصابة التي ألمت به قبل أيام، أثناء تصوير أحد مشاهد فيلمه الجديد "القاهرة مكة"، وألزمته الجلوس على كرسي متحرك في أثناء التصوير من شدة الآلام التي داهمت قدمه وظهره حينها، وذلك وفقاً للصورة التي نشرها عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خالد الصاوي لصحيفة "الوطن" المصرية، "حالتي ليست خطرة ولكنها حرجة إلى حد ما"، وأضاف أنه أجرى أشعة رنين مغناطيسي، أمس الخميس، داخل أحد مراكز الأشعة، وطالب باستعجال نتيجة التقرير الطبي لمعرفة طبيعة حالته، مضيفاً أنه جلس بعدها مع طاقم طبي مكون من جراح عظام سبق وأجرى له جراحة في ظهره قبل 7 أعوام، وجراح مخ وأعصاب وأخصائي معالجة الألم وأخصائية في العلاج الطبيعي.

وتابع خالد الصاوي، أن التقرير أظهر وجود انزلاق غضروفي ما بين الفقرة الرابعة والخامسة مرتجع، وبسببها تنتابني آلاماً شديدة بالعمود الفقري بالمنطقة القطنية وبالقدم اليمنى والفخذ، حيث تكمن المشكلة في موضع الإصابة نفسها لكوني أجريت جراحة فيها قبل أعوام مثلما أشرت سلفاً، وبالتالي اجتمع الأطباء على استبعاد خضوعي لجراحة جديدة إلى آخر مدى، لأنها ستظل حلاً مكروهاً لما قد تتبعه من آثار غير مستحبة.

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