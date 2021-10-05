نضال الأحمدية بعد عاصفة «التسريبات»: شيرين صاحبة فضل وهدفي حمايتها

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

أكدت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، أن هدفها من التسريبات الصوتية لوالد زوج الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، المطرب حسام حبيب التي أثارت عاصفة الجدل وأزمة كبيرة، هو «حماية شيرين ممن حولها سواءًا كان زوجها أو والده»، وأضافت: «هي تعرف أنا بحبها، وفعلت ذلك من أجلها ولكي تعرف الحقيقة»، وتابعت الاحمدية في لقاء تلفزيوني عبر قناة الجديد اللبنانية: «شيرين من أطيب الناس، وبقولها شكرًا لأن خيرها عليّ ولا أنسى فضلك ووقوفك جنبي في كثير من الأوقات، وأضافت: شيرين علم من أعلام مصر، ولا أشعر أنني كنت سبب في أذاها هي أو أسرتها».

وتعود الأزمة إلى شهر يونيو الماضي، حيث انتشر تسريب صوتي منسوب إلى حسين حبيب، والد حسام حبيب، وهو يتحدث عن محاولات نجله للاستيلاء على أموال زوجته شيرين، وبعد أزمة كبيرة اعلامية وعبر مواقع التواصل الإجتماعي.

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