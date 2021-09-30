مشاهير ومعجبون في الشارع احتفالا «بتحرير» بريتني سبيرز (صور)

المصدر: لوس أنجلوس -د ب أ

لجأ مشاهير ومعجبون بالمغنية الاميركية، بريتني سبيرز، إلى الشارع، ووسائل التواصل الاجتماعي، للاحتفال بقرار المحكمة النافذ الذي يقضي برفع وصاية جيمي سبيرز، والد نجمة البوب، عليها، بعد سيطرته عليها لمدة 13 عاما.

وكتبت بريتني على موقع «إنستغرام»، «أنا في غاية السعادة الآن»، إلى جانب نشر مقاطع فيديو لنفسها وهي تقود طائرة صغيرة لأول مرة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة «لوس أنجليس تايمز».

ومن المقرر أن يعمل المحاسب العام المعتمد، جون زابل، الذي اختاره الفريق القانوني الخاص ببريتني، كوصي مؤقت عليها لمدة تتراوح بين30 و45 يوما. ومن جانبه، يطالب محاميها، ماثيو روزنجارت، بإنهاء الوصاية عليها بالكامل.

وسيتم تحديد مصير الوصاية في 12 نوفمبر المقبل. وكان قد صدر في الأسبوع الماضي، ثلاثة أفلام وثائقية جديدة تجسد جيمي سبيرز على أنه أناني ومستبد ويعمل لمصالحه الشخصية.

واحتفل حشد من المعجبين أمام مبنى محكمة «ستانلي موسك» في وسط مدينة لوس أنجلوس، حيث رفعوا لافتات تحمل عبارة «حرروا بريتني»، وغنوا أغنيتها المعروفة «توكسيك» (سام) في الشوارع. أما عبر الإنترنت، فقد أعرب عدد من مشاهير صناعة الترفيه عن دعمهم لبريتني /39 عاما/.

ونشر شريك حياة بريتني (39 عاما)، سام أصغري (27 عاما)، الذي يرتبط بها منذ أكتوبر من عام 2016، منشورا احتفاليا على «إنستغرام» بعد دقائق من صدور الحكم، ثم نشر صورة تظهر بها يد بريتني وهي تحمل وردة زهرية. وكتب «حرروا بريتني! مبروك».

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