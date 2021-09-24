زوجة حمادة هلال تتصدر مواقع التواصل بأول اطلالة عامة بلا حجاب

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تصدرت أسما سميح، زوجة الفنانة حمادة هلال، مواقع التواصل الاجتماعي مع ظهورها الأول في مناسبات عامة بلا حجاب، حيث ظهرت بصحبة زوجها في حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية، ومهرجان أيام القاهرة للدراما العربية.

رغم أن قرار أسما سميح بالتخلي عن الحجاب قديم منذ أكثر من 3 سنوات إلا أنها لم تظهر بدونه في حدث عام إلا هذا الأسبوع.

يذكر أن أسما تعرضت خلال الساعات الماضية، لحادث هي مع أولادها، حين أعلن زوجها حمادة هلال عن تعرض زوجته لحادث سير، حيث كتب على موقع «انستغرام»: «قدّر الله وما شاء فعل، دعواتكم بالشفاء العاجل لزوجتي الدكتورة أسما سميح، بعد إصابتها في حادث سير سيارة هي وأولادها».

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