صابرين تخطف الانظار في أول ظهور مع ابنيها

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أثارت صورة تجمع الفنانة المصرية صابرين وولديها علي ويوسف موجة من التفاعل والإهتمام، خاصة وانه الظهور الأول للفنانة مع افراد اسرتها. وكانت صابرين قد

اصطحبت ابنيها أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم «عروستي» الذي تشارك فيه.

وخطف «علي» ويوسف الأنظار على السجادة الحمراء، حيث أجريا حوارات مع العديد من القنوات والمواقع الإخبارية.

ومازحت صابرين ولديها أمام الكاميرا، وكشفت عن هوايتهما، ومَن منهما يحب أن يدخل التمثيل ومتمسك به، ومَن لا يفكر في الأمر، وأكدت أنها تتركهما يفعلان ما يحبانه.

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