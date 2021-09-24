زوجة وأولاد حمادة هلال يتعرضون لحادث سير

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

طمأن الفنان حمادة هلال، متابعيه وجمهوره، على حالة زوجته وأولاده بعد حادث السير الذي تعرضوا له خلال الساعات الماضية. وكتبت هلال، في «إنستغرام»: «الحمد لله.. ربنا يحفظنا كلنا».

وكان الحساب الرسمي للفنان حمادة هلال على موقع «إنستجرام»، كشف عن تعرض زوجته الدكتورة أسما سميح وأولادها لحادث سير.

وكتب المسؤول عن الحساب عبر خاصية القصص القصيرة: «قدر الله وما شاء فعل دعواتكم بالشفاء العاجل لزوجة النجم حمادة هلال الدكتورة أسما سميح، بعد إصابتها في حادث سيارة وأولادها».

كان آخر ظهور للفنانة حمادة هلال بصحبة زوجته في حفل توزيع جوائز مهرجان أيام الدراما العربية، والذي أقيم على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وحصل خلاله على تكريم عن دوره في مسلسل «المداح» الذي عُرض في السباق الرمضاني المنقضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news