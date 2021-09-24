دنيا بطمة تثير الجدل بشكلها الجديد.. معلقون: إنها «تقنية تكساس»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أثارت صورة الفنانة المغربية دنيا بطمة، موجة واسعة من الجدل، بعد التغيير الكبير الذي طرأ على ملامحها وجسدها، وأشارت الكثير من المصادر خضوعها لعدد كبير من عمليات التجميل.

وأشارت المصادر أن الفنانة لجأة إلى تقنية تجميلية تدعى «تقنية تكساس» وهي تقنية تستخدم لتحديد الفكين، إضافة لعمليات بالأنف والذقن مرورا بحقن البوتكس والفيلر واستخدام السيلكون.

وبررت دنيا خلال الفترة الماضية وبأكثر من مناسبة على الأمر قائلة إنها تعرضت لزيادة كبيرة في الوزن عقب ولادة ابنتها وهو ما أدى لتغيير كامل في وجهها.

يذكر أن بطمة بدأت مشوارها الفني من خلال برنامج اكتشاف المواهب «أراب أيدول» إذ حصلت على المركز الثاني في الموسم الأول للبرنامج.

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