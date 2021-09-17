ابنة أصالة تبعث رسالة خاصة إلى «عروستنا الحلوة»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

برسالة خاصة، بعثت شام الذهبي، إلى أمها النجمة السورية أصالة نصري، التي ارتبطت مؤخراً بالشاعر العراقي فائق حسن.

وكتبت شام الذهبي عبر حسابها على إنستغرام «عروستنا الحلوة الله يسعدك يا أمي وبنتي، ويبعتلك ايام حلوة مثل قلبك المحب الحساس الي انا متأكدة مثلك انه حبيبنا فائق رح يبادله المحبة الكبيرة الي بتسحقيها». وأضافت «الله يحفظكم وتكملوا هالحياة سوة بالمحبة والود والإخلاص».

يشار إلى أن زواج أصالة نصري قد سرق الأضواء خلال الأيام الماضية، خصوصاً أن النجمة لم تعلن ارتباطها بشكل رسمي، إلا بعد أن انتشر الخبر وصور الثنائي الجديد، إذ كتبت أصالة بعدها: «منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة». وشكرت متابعيها على حساباتها. وقالت: «أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي».

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