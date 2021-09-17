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    شاكوش بعد قرار إيقافه عن الغناء: جيت الدنيا عشان تدوس عليا

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    • متابعة- الإمارات اليوم
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    أثار مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، على مدى الساعات الماضية موجة واسعة من التعاطف بين محبيه وجمهوره في مصر والعالم العربي.

    وأعرب شاكوش عن «حزنه الكبير» بعد قرار إيقافه عن الغناء، وعلق شاكوش على القرار الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية المصرية بالقول:«أنا جيت الدنيا دي مخصوص عشان تفضل عليا تدوس»، أورفق كلامه بفيدو لإحدى اغنياته.

    وكانت نقابة المهن الموسيقية المصرية، قد أعلنت إيقاف شاكوش عن الغناء إثر الخلاف الذي نشب بينه وبين المطرب رضا البحراوي.

     

     

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