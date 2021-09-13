بلاغ ضد فيفي عبده ل«مخالفة الآداب» بعد فيديو «البشكير»

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

لازالت فيديوهات وصور الفنانة فيفي عبده، التي تنشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي تثير الجدل الذي يصل لدرجة البلاغات الرسمية، وأخيرا نشرت فيفي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستغرام»، ظهرت خلاله وهي ترقص مرتدية «البشكير»، ما جعلها عرضة للانتقادات من جانب متابعيها عبر الحساب نفسه.

وعلقت فيفي على الفيديو: «يا مساء الفل من الساحل الشمالي أغنية العوازل ياما قالوا بصوت المطرب مدحت صالح.. خمسه اموااااه».

وتقدم المحامي المصري أشرف فرحات مؤسس حملة «تطهير المجتمع» ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فيفي لاتهامها بنشر الفسق والفجوربعد نشر فيديو الحمام والفوطة.

وأكد المحامي في البلاغ أن الفيديو أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتنافي الفيديو مع الآداب العامة لقيم المجتمع المصري، مما يعد جريمة طبقا لقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018، حيث جاء بنص المادة 25 معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية.

وقال في البلاغ: «لذا نلتمس إحالتها للتحقيق وتقديمها للمحاكمة».

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