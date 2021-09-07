نجاة ميرفت أمين من حريق ضخم بمحل إقامتها

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

نجت الفنانة المصرية ميرفت أمين، من حريق ضخم نشب في مقر شركة مجاورة لبيتها، وعاشت الفنانة حالة من الذعر من الحريق الضخم، الذي نجح رجال الحماية المدنية من السيطرة عليه في شركة دعاية وإعلان، ومنع امتداده إلى الوحدات السكنية، لكن الحريق أسفر عن وفاة موظف بسبب الاختناق وتم إنقاذ 3 موظفين من المحتجزين داخل الشركة.

وتسبب الحريق في حالة الذعر والصراخ ولحظات الرعب في هروب الفنانة ميرفت أمين إلى سطح العقار، حيث كانت من ضمن قاطني العقار ، وهرعت إلى سطح العقار بعد اندلاع النيران لكنها لم تُصب بأذى.

وجاء في تصريحات رسمية من شرطة الإطفاء أن العقار الذي اندلعت به النيران مكون من 8 طوابق، واستمر الحريق لنحو 30 دقيقة قبل أن يسيطر رجال الإطفاء على ألسنة اللهب، وتتمكن إدارة الحماية المدنية بالجيزة من إطفاء النيران، باستخدام سلم هيدروليكي و5 سيارات إطفاء، وكذلك الانتهاء من مرحلة التبريد.

ورغم سلامة ميرفت أمين البدنية الا ان مقربين منها اكدوا انها تمر بحالة نفسية سيئة جدا وأكدت ابنتها منة حسين فهمي عبر أكثر من تصريح صحافي أن والدتها تعاني من حزن كبير لا تستطيع تخطيه بعد أن فقدت أقرب صديقاتها وهما الفنانة دلال عبد العزيز والفنانة رجاء الجداوي اثر اصابتهما بكورونا،حيث رفضت ميرفت تصوير عدد من الاعمال التي تعاقدت عليها حزنا على وفاة دلال التي فارقت الحياة في 7 أغسطس الماضي، عقب وفاة زوجها سمير غانم الذي كانت تربطه صداقة قوية أيضا بميرفت أمين وعلاقة أسرية.

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