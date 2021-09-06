تحرك مفاجيء من محمد رمضان في قضية الطيارأبو اليسر

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

طعن الفنان المصري محمد رمضان، على الحكم الصادر ضده بإلزامه سداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل في عام 2019.

و وضكر موقع " في الفن" أنه تم تحديد جلسة يوم 17 نوفمبر المقبل للنظر في طعن محمد رمضان لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحقه.

وكانت المحكمة الاقتصادية قضت بتعويض الطيار أبو اليسر، 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التى لحقت به، بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابت أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.

وذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له، مستغلًا صورة الطيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى أثناء قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

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