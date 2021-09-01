محمود سعد يدافع عن حلا شيحة وقرار الحجاب: أعرفها من 20 عاماً ولم أسمعها تذم أحداً

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

كشف الإعلامي محمود سعد، عن علاقاته القديمة بأسرة النجمة حلا شيحة، والتي تعود إلى سنوات بعيدة من أيام مشاركة الفنانة المعتزلة بمسلسل للراحل نور شريف. وأضاف أن المشوار بينهما تواصل حتى زارته مؤخراً بعد عودتها من كندا، وقعدت معه لساعات.

وأشار إلى أنه لا يحب الدخول في الحياة الشخصية بين حلا شيحة وزوجها معز مسعود الذي لا يعرفه إلا من خلال برامجه.

وتابع الإعلامي المصري: «أريد أن أقول إن حلا شيحة متلخبطة وليست متناقضة»، متسائلاً: «مين فينا مش متلخبط؟.. مين فينا مش عين في الجنة وعين في النار؟ بالراحة من غير ما تشتموا.. ولو عايزين تشتموا أنا ما عنديش مانع اشتموا، وأنا فضلت ساكت طول ما هي تريند».

وأكمل محمود سعد في برنامجه «ونس» الذي يقدمه على قناته بـ«يوتيوب»، أنه في يوم من الأيام وقبل سنوات طويلة كلمته أم حلا شيحة، وأخبرته أن ابنتها وهي نجمة حينها تريد أن ترتدي الحجاب، وظل جالساً بعدها مع حلا لست ساعات، وكشفت له فيها عن أنها تشاهد أحلاماً تنصحها بذلك القرار، وحكت له ليس بصفته صحافياً، ولكن بشكل شخصي دون تأثير من أحد، وقال لأمه حينها اتركيها، وبالفعل ارتدت حلا الحجاب في المرة الأولى.

وأشاد محمود سعد بشخصية حلا شيحة وأخلاقها التي يعرفها على مدار نحو 20 عاماً، لافتاً إلى أنها شخصية فيها «لخبطة وكلنا كذلك.. لكنها بنت كويسه جداً، وذات أحلام محدودة وبسيطة جداً، عمري ما شفتها بتتكلم على حد وحش، أو بتذم في حد».

واستطرد: «تزوجت حلا شيحة.. لتتزوج وتتبسط.. ما المشكلة؟.. أنا لست متضامناً مع حلا أو ضدها، ولكن والله الست دي كويسه»

من ناحيتها، وجّهت الفنانة المعتزلة حلا شيحة رسالة شكر إلى محمود سعد. وقالت عبر «انستغرام»: «محمود سعد من أجمل الناس الي تقابلوهم في الحياة».

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