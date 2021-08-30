تغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه

المصدر: مروة سليم - دبي

قررت محكمة شمال الجيزة الابتدائية إلزام الفنان محمد رمضان بدفع مبلغ 12 مليون و500 ألف جنيه مصري لأحد شركات الإنتاج الفني، لعدم التزامه بالعقد الموقع مع الشركة لأداء بطولة أحد أفلامها، وذلك كما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.

وألزمت المحكمة محمد رمضان بأن يدفع إلى الشركة بصفتها، مبلغ 500 ألف جنيه دفعة مقدم العقد الذي استلمه بمجلس العقد والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد.

كما ألزمت المحكمة رمضان، بأن يؤدي إلى الشركة مبلغ 12 مليون جنيه التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بعقد الاتفاق سند التداعي، وألزمته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها الذي صدر في نوفمبر 2020 ولم يعلن عنه الخصوم حتى الآن، أنه ثبت لديها إخلال رمضان عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمتمثلة في الامتناع عن أداء الدور الموكل له بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في أكتوبر 2018 وهو دور البطولة في الفيلم المعنون باسم مؤقت "بطل عادي" دون مبرر قانوني، وهو الأمر الذي قضت معه المحكمة بإلزام رمضان بما ورد في منطوق الحكم.

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