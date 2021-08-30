تصريحات جديدة وجريئة لمحمد رمضان.. فيديو

المصدر: مروة سليم - دبي

فاجأ الفنان المصري محمد رمضان جمهوره أثناء احيائه حفلاً بالساحل الشمالي ببعض التصريحات التي قال من خلالها " أنا مش نمبر وان ومبمجدش نفسي.. وأنا مش مغني أنتم اللي عملتم الاختراع ده".

وأضاف رمضان قائلاً "نمبر وان هو جمهوري والملك هو جمهوري".

وأحيا الفنان محمد رمضان حفلا غنائيا تحت عنوان "أقوى حفلة بالساحل" والذي ظهر فيها علي المسرح بسيارته لامبورغيني المطلية بمياه الذهب وخطف بها أنظار الحضور حيث كان العرض علي مجسم شاشة كبيرة بالمسرح، وذلك كما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.



وتوافد الجمهور علي الحفل ورفعت الشركة المنظمة للحفل، لافتة "كامل العدد"، حيث حضره عدد غير مسبوق من الجمهور، وقدم محمد رمضان خلالها باقة من الأغاني ما بين الجديد والقديم بينها "ثابت ونمبر وان" وغيرها وشاركه الجمهور الغناء.



وانقسمت فئات تذاكر حضور الحفل إلى 3، وهي 200، و750، و2000 جنيه مصري.

الفيديو نقلاً عن "اليوم السابع"

تغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه

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