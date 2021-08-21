تفاصيل زواج أحمد سعد المفاجئ من خطيبته بعد انفصالهما

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

في مفاجأة لكثيرين؛ أعلن الفنان أحمد سعد أنه يستعد اليوم السبت لعقد قرانه على عارضة الأزياء علياء بسيوني في أحد فنادق القاهرة.

وجاء الخبر مفاجئاً للجميع، خاصة أن الفنان أحمد سعد وخطيبته كانا قد انفصلا منذ أسابيع، وأعلنا فسخ الخطبة، بل وألغى كل منهما متابعته للآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعمد العروسان التكتم على خبر رجوعهما «خوفاً من الحسد» حسب مصادر مقربة منهما، لاسيما أن الخطبة شابتها الكثير من الخلافات غير المنطقية والتي اعتبرها المطرب المصري «تافهة» لكنها أدت إلى حدوث الانفصال خلال الأسابيع السابقة.

وسيعقد سعد قرانه في حفل يقتصر على أهل العروسين والأصدقاء المقربين، وسيتم الزفاف في أيام معدودة حسب مقربة من الفنان الذي أكد أنه تم التحضير لكل تفاصيل الزفاف والزواج.

يشار إلى أن علياء هي عارضة ومصممة أزياء مصرية عمرها 26 عاماً، وتعرف سعد عليها من خلال بعض الأصدقاء المشتركين بينهما، وقام بالغناء في عيد ميلادها وأعلن الخطبة في هذه الأجواء.

يذكر أن هذه هي الزيجة الرابعة لأحمد سعد بعد زوجته الأولى أم أولاده والتي تزوجها في سن صغيرة، ثم تزوج من الفنانة ريم البارودي ولم يعلنا إلا بعد حدوث خلافات، إذ كان المعروف أنها خطبة فقط لكن بعد زواج سعد من سمية الخشاب وهي الزيجة الثالثة، أعلنت ريم البارودي أن ما كان بينهما هو زواج وليس مجرد خطبة فقط. وتزوج سعد من سمية الخشاب لفترة، وانتهت الحكاية بمشكلات وأزمات وقضايا في المحاكم.

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