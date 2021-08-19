الفنان الكويتي جاسم النبهان يطمئن الجمهور على صحته

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أجرى الفنان الكبير جاسم النبهان عملية جراحية في عينه بأحد المستشفيات عقب معاناته من آلام منذ فترة.

ونشر الإعلامي الكويتي مفرح الشمري، صورة من المستشفى عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، مصحوبة بمقطع صوتي، حيث طمأن النبهان جمهوره على وضعه الصحي.

وأشار الشمري إلى أن جاسم النبهان أجرى عملية جراحية في عينه اليمنى، وعلق بالقول: ”حبيت أطمنكم عليه“

من جانبه، قال الفنان جاسم النبهان: ”إن شاء الله يبعد عنكم كل شر ولا يجيكم إلا الخير إن شاء الله.. أحسنت أخوي مفرح.. مشكور أبوي“.

كما نشر الصحفي نايف الشمري، عبر حسابه في موقع ”تويتر“، صورة جاسم النبهان وهو على سرير الشفاء، وعلق: ”سلامات الفنان جاسم النبهان“

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