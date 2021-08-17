أحمد سعد في أزمة بسبب «200 جنيه»: «عاوز أعتذر لكل جمهوري»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

بعد أن أعلن الفنان أحمد سعد عن طرح الأغنية الدعائية للفيلم الجديد «200 جنيه»، عاد ليعتذر من جمهوره، عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» مشيراً إلى تأجيل طرح الأغنية.

وعن أسباب التأجيل، قال المطرب المصري: «أنا عاوز أعتذر لكل جمهوري الحبيب عن عدم طرح أغنية فيلم 200 جنيه النهاردة عشان حصلت مشكلة والناس كلها هتسألني إيه.. المشكلة هي إن أنا نزلت بوستر للأغنية على صفحتي في النص وباقي الأبطال في الصورة اللي هما أبطال حياتي».

وأوضح أحمد سعد أن «البوستر» الذي نشره تسبب في غضب الشركة المنتجة. مضيفاً: «الشركة زعلت إن أنا عملت صورتي كبيرة وصورهم صغيرة، لكن ده مش بوستر الفيلم، ولكن ده بوستر دعائي للأغنية، وأنا كاتب على البوستر أنه للأغنية مش الفيلم، وأكيد أنا بطل الأغنية، أكيد المشكلة هتتحل وبعدين ننزل الأغنية».

ويجمع فيلم «200 جنيه» مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، نيللي كريم، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، مي سليم، محمد فراج، وعمرو عبدالجليل، وآخرون، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين. وتدور أحداثه حول ورقة نقدية بقيمة 200 جنيه، حيث يرصد رحلتها بمجرد إصدارها، وانتقالها من شخص لآخر، ومدى تأثيرها على حياتهم.

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