هالة صدقي عن أصولها الفلسطينية: يشرفني.. لكنني صعيدية وأفتخر

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

علقت النجمة هالة صدقي على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول كونها تحمل أصولاً فلسطينية من ناحية أبيها، ضمن منشور تناول فنانين من جذور غير مصرية.

ونفت الممثلة المصرية ذلك مع تأكيد أنها يشرفها أن تكون من أي بلد عربي، ولكنها تفخر بجذورها الصعيدية، على حد تعبيرها.

ونشرت هالة صدقي على حسابها الرسمي بـ«إنستغرام» صورة لما تم تداوله عن كون أبيها من أصول فلسطينية، وعلقت عليها قائلة: «انتشر البوست ده من مده ونزل علي مواقع كتيره.. أنا يشرفني أني أكون من أي بلد عربي»، مضيفة: «لكن للتوضيح أنا مصرية ومن جذور مصرية وأصل جذور الأب من صعيد مصر المنيا، والأم أصل جذورها من صعيد مصر أيضاً بالرغم أنها كانت شقراء ولكن جذورها من الصعيد. صعيدية أصلي وافتخر».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news