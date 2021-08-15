مايا دياب تستغيث بعد فاجعة لبنان الجديدة

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

دعت الفنانة اللبنانية مايا دياب الدول المجاورة لبلدها إلى تقديم المساعدة في إغاثة وعلاج المصابين، بعد حادث انفجار عكار، الذي وقع صباح اليوم الأحد.

وكتبت مايا دياب تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: «ارجو من الدول المجاورة المساعدة بنقل الجرحى للعلاج الفوري بطائرات إسعاف.. مصر الأردن تركيا.. بسبب عدم قدرة المستشفيات اللبنانية على العلاج وعدم وجود الأدوية المطلوبة للحروق لفاجعة كهذه».

وتسبب الحادث الذي نتج عن انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل في منطقة عكار شمالي لبنان، في وفاة 28 شخصاً وإصابة 79 آخرين.

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