وريث «سامسونغ» يخرج من السجن بعفو مبكر.. ويعتذر علنياً

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

أطلق سراح الرئيس الفعلي لمجموعة سامسونغ، لي جيه - يونغ، اليوم الجمعة، بشكل مبكر، بعد قضاء سبعة أشهر في السجن بتهمة الفساد، وفقاً لتقارير إعلامية كورية جنوبية.

وقدم رجل الأعمال، 53 عاماً، اعتذاراً علنياً لدى مغادرته مركز احتجاز في يوانغ، على بعد 25 كيلومتراً جنوب العاصمة سيؤول، حيث كان أنصاره، وكذلك محتجون، ينتظرون خروجه.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن لي قوله في تصريحات مقتضبة للصحافيين «أعتذر لتسببي في قلق كبير للناس. أدرك جيداً تلك المخاوف والانتقادات والتوقعات مني».

وكان لي من بين أكثر من 800 سجين أفرج عنهم اليوم الجمعة، احتفالا بيوم التحرير الذي يصادف 15 أغسطس.

وقال وزير العدل بارك بيوم كي إن قرار منح لي العفو المبكر اتخذ مراعاة للوضع الاقتصادي للبلاد.

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