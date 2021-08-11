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    ياسمين عبدالعزيز إلى سويسرا بطائرة إسعاف خاصة لاستكمال علاجها

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    • متابعة - الإمارات اليوم
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    توجهت النجمة ياسمين عبد العزيز، بطائرة إسعاف خاصة مجهّزة، إلى جنيف في سويسرا لاستكمال علاجها من تداعيات الجراحة التي أجرتها في يوليو الماضي.

    وذكرت تقارير إعلامية مصرية، أن ياسمين عبدالعزيز وصلت بسيارة إسعاف مجهّزة من أحد المستشفيات الخاصة، وسُمح للسيارة بدخول بوابة الصالة 4 في مطار القاهرة حيث كانت تقف طائرة الإسعاف الخاصة، لافتة إلى أن حالة الفنانة كانت مستقرة.

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