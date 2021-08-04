حسين الجسمي يتصدر «تريند» و«تويتر».. «حتة من قلبي» 20 مليون في أسبوعين

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تصدرت أغنية جديدة باللهجة المصرية للفنان الاماراتي حسين الجسمي تريند «يوتيوب» و«تويتر»، حيث اقتربت من ال 20 مليون مستمع خلال اسبوعين من طرحها

الاغنية التي كتبها الشاعر أيمن بهجت قمر، ولحنها الجسمي، تسير بقوة نحو صدارة أغنيات موسم صيف 2021، على غرار أغنية الجسمي السابقة باللهجة المصرية أيضا، «بالبنط العريض» التي تصدرت أغنيات صيف 2020 وحققت نصف مليار مشاهدة حتى الآن.

الجسمي لم يصور الاغنية بل اكتفى بطرحها عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»

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