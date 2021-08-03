أمير كرارة ومحمد هنيدي يرسمان البهجة على مواقع التواصل

المصدر: متابعة-الإمارات اليوم

خلق الفنانين المصريين محمد هنيدى وأمير كرارة حالة من الكوميديا والبهجة، على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تفاعل معها الجمهور على نطاق واسع.

بدأت القصة بعد نشر كرارة صورة له من داخل صالة التدريب على صفحته الخاصة خلال قيامه بالتمارين الرياضية، ليسارع محمد هنيدي إلى استخدام صورة كرارة، بعد ان قام بتغيرها عن طريق "فوتوشوب"، وضعا وجهه مكان وجه كرارة ، ونشرها عبر صفحته الخاصة في إنستجرام، وعلق عليها قائلا: «فورمة الساحل».

وشارك كرارة صورة هنيدي معلقا عليها: «الفورمة حق الجميع، أنا أتمرن.. هنيدى يعمل فورمة».

ويستعد محمد هنيدى يستعد لطرح فيلمه السينمائي الجديد "الانس والنمس" في دور العرض يوم غد الأربعاء.

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