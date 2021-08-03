هاني رمزي في صورة طريفة مع طفل «شاهد مشافش حاجة» و«حقا إنها عائلة محترمة»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

شارك الفنان المصري هاني رمزي، جمهوره، بصورة طريفة جمعته بطفل مسرحية «شاهد ماشفش حاجة»، الذي ظهر مع الفنان عادل إمام.

وعلق رمزي في الصورة التي نشرها على حسابه في «انستغرام»: «ده المهندس أحمد، الطفل اللي كان مع عادل إمام فى شاهد ماشافش حاجة، وكمان كان مع فؤاد المهندس في إنها حقا عائلة محترمة».

وأضاف: «اللى لما شوفته وهو بيمثل زمان قلت لأبويا عايز أطلع ممثل زى الطفل ده وكبرت جوايا الفكرة، وتمر السنين وييجى يسلم عليا ويقولى أنا بقى يا سيدي السبب فى إنك تكون فنان، مبسوط إني قابلتك واتصورت معاك».

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