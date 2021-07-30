إخلاء سبيل حمو بيكا بعد دفع غرامة 10 آلاف جنيه.. 5 تهم تنتظره

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أخلت النيابة العامة في محافظة الإسكندرية، سبيل مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا، وذلك بعد دفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، على خلفية واقعة السيارة الخاصة به، بسبب الوقوف في الممنوع وعدم حمل رخصة السيارة.

وانتشرت مجموعة من الصور لسيارة مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا ولسيارته بعدما جرى كلبشتها من قبل رجال المرور في محافظة الإسكندرية، لوقوفها في مكان مخالف وغير مخصص للوقوف.

وأثناء مشاهدة أحد ضباط المرور في محافظة الإسكندرية، وقوف سيارة مخالفة، جرى على الفور حجز السيارة، لوقوفها في مكان غير مخصص للوقوف، وما أن رأي بيكا ذلك توجه إلى ضابط المرور، وبعدما طلب منه الضابط رخصة السيارة ورخصته، أخبره بيكا أنها غير موجودة، فتم التحفظ عليه وعلى السيارة.

ويواجه حمو بيكا 5 تهم مختلفة، وهي وقوف سيارته في ماكن غير مخصص للوقوف، وقيادة سيارة برخصة سير منتهية، إضافة إلى عدم وجود رخصة قيادة، وتغيير شكل السيارة ومعالمها، وكذلك استخدام زجاج ملون. وستبقى السارة في الحجز استعدادًا لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news