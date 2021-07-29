مدير أعمال الفنانة لوسي: الفيديو المسيء مفبرك تقف خلفه جماعة إرهابية

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

استنكر مدير أعمال الفنانة لوسي، الانتقادات التي طالت الأخيرة، خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو لها، تتلفظ فيه بألفاظ خارجة، مؤكدًا أنّ هذا المقطع عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال نادر سعيد، إنّ الفنانة لوسي لم تتلفظ بأي لفظ خارج، إذ كانت تُحيي أصدقاءها، ووصفتهم بـ«أحلى ناس»، موضحًا أنّ هناك لجان إلكترونية تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، وراء هذا المقطع الذي خضع لعملية مونتاج، قائلًا: «ده شغل إخوان عاوزين يشوهوا سمعة لوسي».

وأضاف سعيد لصحيفة "الوطن": «لوسي سيدة محترمة، ليس من الممكن التلفظ بأي ألفاظ خارجة»، مستشهدًا بحلقتها الشهيرة مع الفنان رامز جلال، عندما وقعت ضحية لمقالبه، قائلًا: «لو هي متعودة تقول ألفاظ زي دي، كان سهل أوي تشتم وتقول ألفاظ خادشة للحياء، عندما فقدت أعصابها بعد اكتشافها المقلب».

وأكد أنّ هذا الفيديو يعود تاريخه إلى شهرٍ تقريبًا، في إحدى قرى الساحل الشمالي، حيث كانت مدعوة في حفل عيد ميلاد أحد أصدقائها.

وأشار إلى أنّ لوسي لم تهتم بحالة الجدل المُثارة حولها خلال الساعات القليلة الماضية بشأن هذا الفيديو، لا سيما أنها تشعر بآلامٍ خفيفة، بعد حصولها على لقاح كورونا.

https://www.emaratalyoum.com/life/celebrities/2021-07-28-1.1518853

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