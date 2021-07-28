صابرين: خفت من لقب «أم باروكة» وموقف حلا شيحة "مريب"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

قالت الفنانة صابرين، إنه عند خلعها الحجاب وكلت الله لكي يوفقها للقرار المناسب، مؤكدة أنه هناك أشخاص ملتزمين ولكن معاملتهم مع والديهم سيئة، لافتة إلى أنه عند ارتداءها الباروكة «اتقلبت الدنيا، ونزلي مانشيت هعمل كوميدي بالباروكة يعني إيه طيب أعمل كوميدي وأنا قرعة وحسيت إن اللقب بتاعي هيبقى صابرين أم باروكة».

وأضافت صابرين، في برنامج «كلمة أخيرة»، أن الأقاويل هدأت بعد أن خلعت الحجاب، مشيرة إلى أنه لا يوجد شيء في الحياة اتفق عليه الجميع.

وواصلت الفنانة صابرين: «موقف الفنانة حلا شيحة كان مريب بين النقاب والحجاب ثم خلعة ثم عودتها إليه، بس آخر حاجة عملتها حسيت إن في حاجة غلط، وأكثر حاجة أزعجتني العلاقة بينها وبين باباها، أنا بالنسبة لي هي تعمل اللي عايزاه وحرة ودي حياتها ولا أجرؤ أعلق، بس اللي حصل مع أبوها ضايقني، بشوف إن الأب والأم استوب خط مش أحمر، ملتهب».

وخلعت الفنانة صابرين الحجاب تدريجيا، حيث قررت في الأول ارتداء باروكة ثم بعدها أعلنت خلع الحجاب مرة أخرى، لتعود كما كانت بشعرها فقط.

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