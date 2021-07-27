هند صبري متفعالة من أحداث بلدها: لا ولاء إلاّ للوطن

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

تفاعلت الفنانة هند صبري، مع الاحداث السياسية الراهنة في بلدها تونس والقرارات الاخيرة للرئيس قيس سعيد، موجهة رسالة للشعب التونسي.

ونشرت هند، علم بلادها تونس عبر حسابها على موقع «إنستغرام»، وعلّقت: «لا ولاء إلاّ للوطن ولا سيادة إلاّ للشعب الذي يريد الحياة.. وستثبت الأيام الآتية من يؤمن حقيقة بالسلمية ومن يريد الخير للبلاد، ويضعها فوق المصالح والتحالفات».

واختتمت: «تونس.. إذا الشعب يومًا أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news