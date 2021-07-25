إبعاد الفنان فرحان العلي من الكويت

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشف مصدر أمني مطلع، أن وزارة الداخلية في دولة الكويت، قررت إبعاد الفنان الباكستاني فرحان العلي، وذلك بالرغم من صدور حكم محكمة التمييز القاضي بالامتناع عن النطق بعقابه وإلغاء حبسه سنتين.

وقال المصدر لصحيفة «القبس» إن قرار الإبعاد نافذ بالرغم من حكم محكمة التمييز الذي قضي بالغاء حبسه لمدة سنتين، مشيراً إلى أن إدارة سجن الإبعاد ستحدد موعد ترحيله إلى موطنه خلال 48 ساعة.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس العلي، سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألف دينار والإبعاد عن البلاد، بعد تنفيذ العقوبة بعد أن وجهت إليه تهمة نشر فيديو خادش للحياء على تطبيق «سناب شات».

يذكر أن فرحان العلي ممثلٌ باكستاني، ولد ويعيش في الكويت ومحسوب على الوسط الفني الذي حقق فيه شهرة، من خلال عدد كبير من الاعمال التي شارك فيها مع كبار الممثلين الكوميدين في الكويت، إضافة إلى مشاركاته في عدد من الاعمال الخليجية والمصرية.

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