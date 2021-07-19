«بي تي إس» تضرب من جديد.. 1.3 مليار مشاهدة لاغنية «بوي ويز لوف»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

افادت وكالة «بيغ هيت ميوزك» العالمية أن فيديو أغنية «بوي ويز لوف» لفرقة البوب الكورية الجنوبية «بي تي إس» حقق 1.3 مليار مشاهدة على «يوتيوب». وهي المرة الثانية للفرقة الشهيرة التي تحقق فيها مثل هذا الرقم الكبير حيث تجاوزت أغنية «DNA».. المليار مشاهدة على «يوتيوب» للمرة الأولى من بين أغاني الفرقة في الـ3 من يوليو الجاري.

وطرحت الفرقة أغنية «بوي ويز لوف» ضمن ألبومها «ماب أوف ذا سول: بيرسونا» في أبريل عام 2019. وشاركت المغنية الأميركية هالزي في الأغنية وتظهر أيضا في فيديو كليب الأغنية.

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