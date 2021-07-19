محمد رمضان يتصدر أرباح «يوتيوب» وهذه مكاسب «الهضبة» وشيرين ونانسي عجرم

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

كشفت تقارير تستند إلى معلومات موثقة من موقع الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب» عن أرباح فلكية يحققها نجوم عرب، يقدمون أعمال لهم او فيديوهات مختلفة عبر قنواتهم الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير. وكشفت المصادر أن ارباح «يوتيوب»، باتت تعد حاليا من أبرز مصادر دخل النجوم بحسب موقع

«Soical Blade»، في مصر.

تعتمد حسابات هذا الموقع على عدد المشاهدات شهريًا ويحسب الربح وفقًا لأقل سعر يمكن أن يصل إليها المشاهد وفقًا للبلد التي يشاهد منها الفيديو وحتى أكبر سعر، أي أن المشاهدة الواحدة يختلف سعرها من بلد لأخرى، لذا يأتي هذا التفاوت

رمضان يتصدر

وتصدر النجم المصري مجمد رمضان القائمة بفارق كبير عن النجم عمرو دياب، وتامر حسني، وشيرين عبد الوهاب، حيث بلغ متوسط ربح محمد رمضان من قناته الرسمية شهريًا بين 41.3 ألف دولار و661.2 ألف دولار، وسنويًا ما بين 454.9 ألف دولار إلى 7.9 مليون دولار، وتحتل قناته المرتبة الثانية في مصر لفئة الترفيه، وحصد ما يزيد عن 4 مليارات مشاهدة منذ إنشائها في أكتوبر عام 2014.

وبمركز متقدم حل النجم عمرو دياب،حيث بلغت ارباحه من يوتيوب شهريا ما بين 9.9 ألف دولار، إلى 157.7 ألف دولار، وسنويًا ما بين 118.2 ألف دولار إلى 1.9 مليون دولار، وبلغ عدد مشاهداته منذ إنشائها في مايو عام 2006 ما يقرب من مليار ونصف مشاهدة حتى الآن.

تامر حسني تحتل قناته على «يوتيوب» المرتبة 11 في مصر، ويحقق شهريا ما يقرب من 10.9 ألف دولار إلى 174.6 ألف دولار، وسنويًا ما بين 130.9 ألف دولار إلى 2.1 مليون دولار.

وجاء مطرب المهرجانات حسن شاكوش بأرباح شهرية تتراوح من 26.2 ألف دولار إلى 418.8 ألف دولار، وسنويًا من 314.1 ألف دولار إلى 5 مليون دولار، وبلغ عدد مشاهدات قناته 1.7 مليار مشاهدة حتى الآن. بينما يحصل المطرب الشعبي عمر كمال أرباحًا تتراوح بين 8 آلاف دولار و128.7 ألف دولار شهريًا، وسنويًا بين 96.5 ألف دولار و1.5 مليون دولار.

مطرب المهرجانات حمو بيكا حقق مركزا متقدما في قائمة المتصدرين لأرباح يوتيوب حيث حقق 620 مليون مشاهدة حتى الآن عبر قناته الرسمية، وتتراوح أرباحه شهريًا ما بين 3.8 آلاف دولار، إلى 6.1 ألاف دولار، وسنويًا من 45.8 ألف دولار إلى 733.1 آلاف دولار.

وحققت الفنانة شيرين عبد الوهاب مشاهدات خلال الشهر الماضي ما يقرب من 20 مليون مشاهدة، ويتراوح أرباحها شهريًا بين 5 آلاف دولار و80.6 ألف دولار، وسنويًا 60.4 ألف دولار و967 ألف دولار.

أما زوجها المطرب حسام حبيب فكانت ايراداته مفاجأة غير متوقعة حيث تبلغ أرباحه منشهريًا بيم 16.7 ألف دولار و267.9 ألف دولار، وسنويًا بين 200.9 ألف دولار و3.2 مليون دولار.

نجوم لبنان

النجمة نانسي عجرم حققت قناتها مكانة متقدمة، حيث تصل أرباحها من «يوتيوب» شهريًا بين 12.3 ألف دولار إلى 197.5 ألف دولار، وسنويًا بين 148.1 ألف دولار و2.4 مليون دولار.

قناة المطربة اللبنانية إليسا تأتي في المرتبة الثالثة في لبنان، ويصل متوسط أرباحها شهريًا من 4.1 ألف دولار إلى 66.3 ألف دولار، وسنويًا من 49.7 ألف دولار إلى 795.4 ألف دولار.

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