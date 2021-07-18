يعقوب بو شهري يعلن زواجه من السعودية فاطمة الانصاري (صور)

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشف المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، الكويتي يعقوب بو شهري، عن عقد قرانه من الفاشنيستا السعودية فاطمة الأنصاري، ونشر بوشهري صورة في حسابه الرسمي في "انستغرام"،قائلا: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم بفضل الله وتوفيقه في يوم الأربعاء 14/7/2021 عقد قراني بمن شاء الله أن تكون نصيباً لي.. اللهم اجعلها لي كما أحب.. واجعلني لها كما تحب.. واجعلنا جميعاً كما تحب وترضى.. أسال المولى عز وجل لي ولكم التوفيق، ولم يصرح رسمياً باسم من عقد القران عليها في الصورة.

ونشرت أمل الأنصاري، وهي شقيقة فاطمة الأنصاري، على صفحتها في "انستغرام"، صور عقد القران شقيقتها، وباركت ليعقوب بو شهري وشقيقتها فاطمة.

وكتبت: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. طفح السرور علي حتى إنني من فرط ما قد سرني أبكاني.. تم بحمدالله عقد قران أختى وحبيبتي وقطعة من قلبي فاطمة اليوم، على صاحب وقت الفرح والأخ وقت الضيق والأب وقت الهزائم والحبيب في كل وقت.. يعقوب بو شهري. كما نشرت صورة أخرى لشقيقتها وكتبت فيها: الله يبارك لك ويحفظك.. حصنتك بلا إله إلا الله.

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